Краснодар, 1 октября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение объявлено на территории Краснодарского края в связи с прогнозируемой непогодой на 1 и 2 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Admkrai.krasnodar.ru Шторм в Сочи

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По данным прогнозирования ФГБУ «Северо-Кавказского УГМС» до утра 2 октября на территории Краснодарского края ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым ветром 20−23м/с. Спасатели рекомендуют по возможности оставаться дома, на улице держаться подальше от строений, деревьев, высотных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 октября штормовое предупреждение объявлено в Сочи в связи с опасностью формирования смерчей над морем.