Москва, 1 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Российская фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян объявила о возобновлении карьеры. Об этом 1 октября сообщает ТАСС.

Marie-Lan Nguyen Яна Егорян

«Решение принято, я возобновляю карьеру, хочу вернуться в большой спорт и уже приступила к тренировкам», — сказала Егорян.

Она отметила, что к такому решению она после успешного выступления сборной России на Олимпиаде в Токио. Кроме того, её поддержал тренер Дмитрий Глотов.

27-летняя саблистка является чемпионкой Игр-2016. В Рио-де-Жанейро она победила в личном и командном первенствах. Кроме того, в её активе две золота, два серебра и две бронзы чемпионатов мира, шесть золотых и одна серебряная награда чемпионатов Европы.