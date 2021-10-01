Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Серьезным испытанием для Индо-Тихоокеанской стратегии администрации президента США Джо Байдена станет передача Россией Индии пяти зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. Такое мнение 1 октября высказал аналитик американского журнала Politico Пол Маклири.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Как отметил автор Маклири, эта сделка уже давно вызывает обеспокоенность властей США, однако перед передачей Индии С-400 российской стороной администрации Байдена придется искать решение в этой ситуации.

При этом аналитик указывает, что в данном случае главной проблемой является закон «О противодействии противникам Америки», предусматривающий санкции в отношении стран, которые заключили сделки на поставку российских вооружений.

В то же время, отмечается, что речь идет об Индии, которая является ключевым союзником США в регионе и в реакция Вашингтона на эту сделку между Москвой и Нью-Дели станет для других показателем, как вести себя в подобной ситуации.

«Вопрос в том, будет ли это каждый раз вызывать волну санкций <…> еще одна причина, по которой администрации Байдена придется работать над этой проблемой с конгрессом, заключается в том, чтобы этот дамоклов меч не нависал над нашими отношениями (с партнерами — Прим. Ред.) в течение следующих 5−10 лет», — заключил старший научный сотрудник и директор программы Южной Азии в Центре Стимсона Самир Лалвани, слова которого приводятся в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября индийский премьер-министр Нарендра Моди предложил президенту США Джо Байдену совершить официальную поездку в Индию.