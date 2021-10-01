Токио, 1 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Президент Capcom Харухиро Цудзимото во время выступления на онлайн-выставке Tokio Game Show заявил, что в рамках новой стратегии его компания намерена сделать ПК своей основной платформой. Об этом 1 октября сообщает twitter-страница менеджера.

Justin Lee Презентация компании Capcom

Цудзимото пояснил, что согласно прогнозам аналитиков, в 2022 или в 2023 году объем продаж видеоигр на консолях сравняется с продажами в ПК-сегменте. На этом основании Capcom решила скорректировать свою стратегию.

https://twitter.com/6d6f636869/status/1443723065284706304

Напомним, ранее компания Sony решила выпустить некоторые эксклюзивы платформы PlayStation на ПК. В августе 2020 года на персональных компьютерах под управлением ОС Windows состоялся релиз игры Horizon Zero Dawn, а 14 сентября 2021-го на этой платформе вышла игра Deathloop, которая является консольным эксклюзивом PlayStation 5.