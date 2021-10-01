Варшава, 1 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 1 октября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 1 362 новых случая заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 16 человек, 13 из которых имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 2 908 432 случая заражений коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 666. В больницах по состоянию на 1 октября находятся 1 687 пациентов с COVID-19, из них 172 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.