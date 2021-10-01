Москва, 1 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. При строительстве оборонительных рубежей в 1941—1942 годах проблемы, с которыми сталкивались в регионах, были схожи. Об этом заявил кандидат исторических наук, заместитель директора ГБУК «Пензенский краеведческий музей» Виктор Кладов на конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.», которую провело ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кандидат исторических наук, заместитель директора ГБУК «Пензенский краеведческий музей» Виктор Кладов

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Историк в своём докладе, говоря об истории оборонительных рубежей, сделал вывод «о схожести проблем в рамках оборонного строительства, присущих самым разным городам Поволжья».

«Работы начинались со значительным опозданием, рекогносцировки производились некачественно, без выполнения важнейших мероприятий. Допускались грубые ошибки в тактическом отношении, в размещении огневых позиций. Нерационально использовалась рабочая сила. Среди мобилизованного населения распространялись болезни, частым явлением были производственные травмы», — говорится в докладе Виктора Кладова.

По его словам, из-за низкого качества произведенных работ до 60% построек на берегу Волги были уничтожены первым весенним половодьем.