Москва, 1 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Вопросы экономического развития Кемеровской области обсудит 1 октября президент России Владимир Путин с губернатором региона Сергеем Цивилевым. Об этом 1 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«(Запланирована) встреча с Сергеем Цивилевым, губернатором Кемеровской области. В этом году Путин посещал Кемеровскую область, там началось обсуждение инвестиционных программ, диверсификации экономики региона. Этот разговор будет продолжен», — сказал представитель Кремля.

Также Песков добавил, что другие мероприятия главы Российского государства 1 октября носят служебный, непубличный характер и в остальном у него будет «спокойный рабочий день».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с решением белорусских властей относительно блокировки сайта издания «Комсомольская правда».