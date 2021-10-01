Кишинёв, 1 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Работающие жители Молдавии будут получать дополнительный оплачиваемый отпуск, если сделают прививку от COVID-19. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в ходе заседания правительства.

Mos.ru Вакцинация

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«Мы решили субсидировать из госбюджета двухдневный отпуск для прошедших вакцинацию людей. Это решение побудит работодателей продвигать вакцинацию в своих коллективах», — сказала глава правительства.

С 1 сентября работники школ Молдавии, которые уже не привились, обязаны сдавать тесты на коронавирус каждые две недели.

Стоит отметить, в Молдавии, по данным на конец сентября, полностью привились около 780 тыс. человек, что составляет более 19% населения. Всего в республике сделано около 1,4 млн прививок.