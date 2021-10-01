Джакарта, 1 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1624 носителя коронавируса, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 1 октября в Индонезии выявили 4 216 728 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 2811 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 039 835 человек.

В период с 30 сентября по 1 октября 2021 года в Индонезии умерли 87 человек. Эпидемия унесла жизни 142 026 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезииоткроет XX Национальную спортивную неделю в Папуа.

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