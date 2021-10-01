Москва, 1 октября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Власти России не планируют объявлять локдаун из-за увеличения случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом РИА Новости заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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"Локдаун объявлять не будем», — сказала Голикова.

Ранее в России зафиксировали 24 522 новых случая заражения коронавирусом.