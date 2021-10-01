Москва, 1 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Кремле категорически не согласны с решением белорусских властей относительно блокировки сайта «Комсомольская правда». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы категорически не согласны с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ», — сказал Песков.

По его словам, Кремль ожидал бы от белорусской стороны «обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии».