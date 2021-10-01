По истории Сурского рубежа в Чувашии за год рассекречено 37 дел
Москва, 1 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Чувашии 10% исследователей, которые изучают архивные данные, занимаются вопросами истории строительства в 1941 — 1942 годах Сурского и Казанского рубежей. Об этом заявил заместитель директора по обеспечению сохранности и использования документов Государственного архива современной истории (ГАСИ) Чувашии Александр Максимов на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.», которую провело ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества.
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Архивист сообщил, что ежегодно рассекречивается в ГАСИ не менее 500 дел. С учётом того, что 2021 год объявлен в Чувашии Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, возрос интерес исследователей к данной теме.
По его словам, в 2020 году из фондов архива было выявлено более 300 документов, из них с ограничительными грифами — более 100 документов, которые были вынесены на рассекречивание: