Москва, 1 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Чувашии 10% исследователей, которые изучают архивные данные, занимаются вопросами истории строительства в 1941 — 1942 годах Сурского и Казанского рубежей. Об этом заявил заместитель директора по обеспечению сохранности и использования документов Государственного архива современной истории (ГАСИ) Чувашии Александр Максимов на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.», которую провело ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Замдиректора Государственного архива современной истории Чувашии Александр Максимов

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Архивист сообщил, что ежегодно рассекречивается в ГАСИ не менее 500 дел. С учётом того, что 2021 год объявлен в Чувашии Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, возрос интерес исследователей к данной теме.

«С 2020 года и по настоящее время в читальном зале Государственного архива современной истории Чувашской Республики занимались 158 исследователей, из них 15 по указанной теме, то есть около 10% от общего количества исследователей», — сказал Александр Максимов.

По его словам, в 2020 году из фондов архива было выявлено более 300 документов, из них с ограничительными грифами — более 100 документов, которые были вынесены на рассекречивание:

«В результате было рассекречено 37 дел, содержащих документы о строительстве оборонительных рубежей в Чувашии с грифом «секретно» и «совершенно секретно»: в конце 2020 года — 12 дел и в начале 2021 года — 25 дел».