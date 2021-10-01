Цхинвал, 1 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 302 теста на коронавирус, из которых 100 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 1 октября сообщила агентству «Рес».

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За время пандемии в республике выявили 6125 носителей SARS-CoV-2, из них 5200 выздоровели, в том числе 73 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 925 носителей коронавируса.

В течение прошедших суток, в Южной Осетии выявили 63 случая заражения коронавирусом в результате проведения 300 тестов. 46 человек за это время были признаны выздоровевшими.

Стоит отметить, что для Южной Осетии 100 выявленных случаев заражения за сутки является «рекордным».