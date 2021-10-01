Сеул, 1 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 343 752 человека. Об этом 1 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 1 октября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 39 347 573 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 76,6%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 21 054 141 человек, препаратом AstraZeneca — 11 091 539 человек, препаратом Janssen — 1 442 619 человек, Moderna — 5 759 274 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 541 143 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 25 713 309 человек.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2486 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев заражения в стране увеличилось до 313 773.

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