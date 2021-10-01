Москва, 1 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 887 пациентов, что стало новым самым большим числом за все время пандемии, которое фиксируется четвертый день подряд. Об этом 1 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 208 142.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 24 522 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 7 535 548.

При этом уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 6 692 722 человека, 19 955 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 867 пациентов.