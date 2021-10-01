Москва, 1 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. При возведении оборонительных рубежей в Горьковской (Нижегородской) области катастрофически не хватало тёплой однажды и обуви. Для этого организованы артели сапожников. Такие данные приводит в своём докладе заместитель директора Государственного общественно-политического архива Нижегородской области (ГКУ ГОПАНО) Марина Марченко. Исследование подготовлено для конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.», которую провело ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества.

Наталия Николаева ИА REGNUM В 1941 году на рытье окопов самой удобной обувью оказались лапти и валенки

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В докладе рассказывается о трудовом героизме горьковчан на строительстве оборонительного рубежа и обводов вокруг Горького и Мурома в 1941 — 1942 годы.

«С рано наступившими холодами стали иметь место текучесть кадров, дезертирство, невыход на работу из-за отсутствия теплой одежды и обуви. С полевых строительств стала поступать информация об отсутствии обуви», — отмечает в докладе Марина Марченко.

Чтобы исправить положение, руководством области были предприняты меры по изысканию местных ресурсов. По данным архивистов, к 1 декабря 1941 года был сделан дополнительный заказ на 150 тыс. пар лаптей, изготовлено 15 тыс. пар тёплых портянок:

«Но большие трудности, по-прежнему, испытывались из-за износа обуви. На местах тоже искали выход из сложившейся ситуации. Когда на ПС-2 из-за отсутствия обуви на работу перестало выходить 50−70 человек, секретарь Варнавинского райкома партии отыскал в Муромских лесах молодой липняк, организовал зимнюю съёмку лыка, собрал бригаду мастеров, умеющих плести лапти и неспособных выполнять тяжелый физический труд, снабдил нуждающихся рабочих обувью, ликвидировав тем самым прорыв».

Также для ремонта обуви на участках были организованы артели сапожников.