На оборонительных рубежах для строителей плели лапти — архивист
Москва, 1 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. При возведении оборонительных рубежей в Горьковской (Нижегородской) области катастрофически не хватало тёплой однажды и обуви. Для этого организованы артели сапожников. Такие данные приводит в своём докладе заместитель директора Государственного общественно-политического архива Нижегородской области (ГКУ ГОПАНО) Марина Марченко. Исследование подготовлено для конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.», которую провело ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества.
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В докладе рассказывается о трудовом героизме горьковчан на строительстве оборонительного рубежа и обводов вокруг Горького и Мурома в 1941 — 1942 годы.
Чтобы исправить положение, руководством области были предприняты меры по изысканию местных ресурсов. По данным архивистов, к 1 декабря 1941 года был сделан дополнительный заказ на 150 тыс. пар лаптей, изготовлено 15 тыс. пар тёплых портянок:
Также для ремонта обуви на участках были организованы артели сапожников.