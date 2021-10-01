Краснодар, 1 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 225 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 1 октября. Сутками ранее сообщалось о 217 новых носителях инфекции. В числе новых заболевших ковидом — 32 ребёнка.

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По числу заразившихся за сутки жителей лидирует Сочи — там подтвердили 50 новых случаев, на втором месте Краснодар — 29 случаев, на третьем — Белореченский район, где выявили 20 новых носителей. В Геленджике за сутки заражение подтвердилось у 16 человек, в Новороссийске и в Туапсинском районе — по 10 новых носителей.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае заражение коронавирусом подтверждено у 74 135 человек, выздоровели 53 627 пациентов, скончались 6 522 кубанца с COVID-19. На 1 октября в стационарах региона находятся 3183 жителя с подтвержденным коронавирусом, в том числе 87 заболевших в тяжелом состоянии на ИВЛ, шесть — на ЭКМО. Дома лечатся 11 070 человек.