Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 1 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Правительство Канарских островов через Генеральное управление по безопасности и чрезвычайным ситуациям Испании предупредило об опасности лесных пожаров с 1 октября не только на острове Пальма, пострадавшем от извержения вулкана Кумбре-Вьеха, но и на островах Эль-Йерро, Гомера, Тенерифе и Гран-Канария. Об этом пишет испанское издание La Razón.

56.mchs.gov.ru Пожар

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Это решение было принято на основе имеющейся информации и в соответствии со Специальным планом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Хотя период высокой пожарной опасности закончился 30 сентября, правительство Канарских островов обновило декларацию в связи с новым повышением температуры воздуха из-за извержения.

Прогноз Государственного метеорологического агентства, как сообщает издание Servimedia, указывает, что 1 октября действует желтое предупреждение («риск для активного отдыха») относительно высоких температур на больших территориях (+36 градусов на востоке, юге и западе Гран-Канарии, и +34 на Лансароте, Фуэртевентуре, вершинах Гран-Канарии и востоке, юге и западе Тенерифе).