В Курской области выявлено 217 новых случаев заражения коронавирусом
Курск, 1 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Курской области 1 октября зарегистрировано 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на шесть больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
tasnimnews.com
Эпидемия коронавируса
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Всего в регионе было выявлено 57 тыс. 846 заражённых коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 52 тыс. 56 пациентов, в том числе 148 — за последние сутки.
Скончались 1457 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.