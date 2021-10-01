Президент Индонезии откроет спортивную неделю в Папуа
Джакарта, 1 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо откроет XX Национальную спортивную неделю в Папуа, сообщает Kompas.
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Джоко Видодо
Национальная спортивная неделя пройдет в Папуа со 2 по 15 октября 2021 года.
Мероприятие соберет 6442 спортсмена и 3 000 тренеров из Индонезии. Основное место проведения спортивных соревнований находится на стадионе Лукас Энембе в Джаяпуре, который вмещает 40 000 зрителей.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезииотправился с рабочим визитом в Папуа.