Новосибирск, 1 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Новосибирске с 1 по 10 октября горожанам старше 65 лет после прививки от COVID-19 вручат подарочные наборы. Об этом сообщает министерство здравоохранения Новосибирской области.

Minzdrav.tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса

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Акцию «Будьте здоровы» в рамках Декады пожилого человека министерство организует совместно с муниципальной аптечной сетью при поддержке департамента по социальной политики мэрии Новосибирска.

«С 1 по 10 октября всем новосибирцам в возрасте 65 лет и старше, которые привьются в одном из пунктов, участвующих в акции, вручат подарочные наборы от муниципальной аптечной сети и билеты в кино», — уточнили в минздраве.

Список медорганизаций размещён на сайте министерства.