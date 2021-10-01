Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 1 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. За две недели извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма пострадали более 1000 зданий. Об этом сообщает Radio Televisión Canaria со ссылкой на Службу спутникового наблюдения за атмосферой Коперника.

NASA Вулкан Кумбре-Вьеха

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«Пострадали 1005 зданий, из которых 870 разрушены и 135 имеют различные повреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего лава заняла 709,0 га территории региона.

Пострадало 30,2 км дорог, из которых 27,7 км полностью разрушено и 2,5 км имеют различного рода повреждения.