Пенза, 1 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день коронавирус выявили у 254 жителей, накануне заболели 250 человек. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 1 октября в регионе всего зарегистрировали 70 843 случая заражения.

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Выздоровели 57 683 жителя, в том числе за сутки — 72 человека. Скончались за время пандемии 2730 ковид-пациентов, из них 21 человек — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в России более 49 млн человек привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.

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