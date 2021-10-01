Москва, 1 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Горьковской области (ныне Нижегородская область) при строительстве оборонительных рубежей в 1941 — 1942 годах работало более 500 тыс. человек, из них более 10 тыс. человек отмечены наградами. Такие сведения приводятся в докладе заместителя директора Государственного общественно-политического архива Нижегородской области (ГКУ ГОПАНО) Марины Марченко «Трудовой героизм горьковчан на строительстве оборонительного рубежа и обводов вокруг г. Горького и г. Мурома (по документам ГОПАНО)». Доклад был подготовлен для конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.», которую провело ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества.

Иван Шилов ИА REGNUM

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В докладе отмечается, что Горький являлся одним из крупных промышленных центров СССР и стратегически важным транспортным узлом. Что учло руководство немецко-фашистской Германии: план «Барбаросса» на третьем этапе предусматривал выход немецких войск на линию Архангельск — река Волга и захват Горького во второй половине октября 1941 года.

В связи с этим Государственный комитет обороны СССР принял решение построить Горьковский оборонительный обвод к 10 декабря 1941 года, оборонительный рубеж по левому берегу Волги, оборонительный рубеж по реке Ока с обводом для обороны города Мурома — к 15 ноября 1941 года.

Марина Марченко в докладе сообщает, что на строительстве рубежа было выполнено 11 500 тыс. кубометров земляных работ. Всего работало свыше 500 тыс. человек, норма выработки на одного человека выросла с первоначальных 1,2 кубометров до 2,11.

Заместитель директора ГКУ ГОПАНО также приводит фрагмент обращения, принятого 7 января 1942 года в Горьком участниками областного митинга стахановцев-строителей оборонительных рубежей к трудящимся:

«Люди, преодолевая мерзлоту, боролись за каждый кубометр вынутого грунта, выполняли свои нормы, как… бойцы на передовой линии фронта… Наша стройка стала школой труда и мужества…»

В Горьковской области 80 особо отличившихся участника строительства оборонительного рубежа были награждены орденами и медалями. 10 186 строителей оборонительного рубежа отмечены почётными грамотами Горьковского городского комитета обороны.