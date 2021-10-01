Вашингтон, , 11:26 — REGNUM У Соединенных Штатов и Евросоюза есть большой потенциал сотрудничества, особенно в области торговли и технологий. Об этом 1 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит итальянская газета La Stampa.

Энтони Блинкен U.S State Department

«Если США и ЕС объединят усилия в таких сферах, как торговля и технологии, у нас появится потрясающая способность определить будущее: правила, нормы, стандарты торговли и использования технологий. Мы должны решать проблемы, добиваясь конкретного результата для наших граждан», — сказал он.

Также Блинкен добавил, что у США и ЕС совпадают оценки используемой Китаем торговой стратегии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США ждут от России действий, направленных на борьбу с киберпреступниками, которые применяют вирусы-вымогатели.