Москва, 1 октября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы от Министерства обороны России поступил крупный финансовый иск, который адресован компании, позиционирующей себя одним из крупнейших поставщиков лома черных и цветных металлов в РФ — ООО «Транслом». Исковое заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Иск поступил в базу 29 сентября 2021 года. Сумма претензий составляет 190 920 138,25 рубля.

Это не единственный спор между участниками. Так, 20 октября суд рассмотрит ещё один иск министерства к «Транслому» — о взыскании 3 785 222 рублей 43 копеек.

По данным единого госреестра юрлиц, компания-ответчик учреждена в декабре 2007 года. С февраля 2021 года единственный владелец ООО — компания «Кронос», принадлежащая Алексею Золотареву (99,99% доли) и Людмиле Галустьян.