Лос-Анджелес, США, 1 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Кингз» одержала победу над «Вегас Голден Найтс» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

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В составе «Вегаса» единственную шайбу забросил российский защитник Даниил Мироманов.

У «Лос-Анджелеса» точными бросками отметились Брендан Лемье, Лиас Андерссон и Артур Калиев. Российский форвард «Кингз» Владимир Ткачёв отдал две результативные передачи.

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