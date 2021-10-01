Тбилиси, 1 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 42 657 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1751 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 1 октября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 614 763 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 586 704 победили инфекцию, в том числе 1633 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 8976 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 30 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4169 пациентов, в оборудованных гостиницах — 768.

Днём ранее в Грузии после проведения 36 047 тестов выявили 1743 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 2266 человек, умерли за сутки 29 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что ранее известный в Грузии аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов заявил, что в стране в конце ноября якобы стоит ожидать пятой волны пандемии.