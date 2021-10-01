Москва, 1 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Татарии при мобилизации населения на строительство оборонительного рубежа в 1941 году бюро обкома принимало непродуманные решения. В результате на трудовой фронт направлялись не только физически здоровые люди, но и калеки, старики, дети и беременные женщины. Об этом заявил кандидат исторических наук, научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва) Василь Сакаев на конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Конференцию провело ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступает кандидат исторических наук, научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Василь Сакаев

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Историк рассказал о строительстве Волжского оборонительного рубежа в Татарской АССР, составной частью которого стал Казанский обвод. Всего по ТАССР первоначально предполагалось мобилизовать около 281,9 тыс. человек, при этом работа шла спешно.

«Причём проект решения о заказах был разработан к 6 ноября, подписан Н.П. Шибдиным 12 ноября, а срок выполнения по разным предприятиям устанавливался 7−15 ноября! К тому же к выполнению заказа привлекались местные предприятия, зачастую не имевшие соответствующей базы для их реализации», — говорится в докладе.

Василь Сакаев отмечает, что в Казани мобилизация происходила крайне неорганизованно и причина, по его мнению, заключалась «не столько в халатности районных властей, сколько в непродуманности решений бюро Татарского обкома»:

«Людей отправляли в течение нескольких часов, чаще всего прямо с рабочего места, кто в чём был одет, домой не отпускали, опасаясь последующей неявки. В результате люди в летних галошах и, даже в тапочках, шли пешком из Казани до трассы строительства несколько десятков километров и многие получали обморожения ещё по дороге. Все указания бюро обкома о теплой одежде, обуви и т.д. полностью игнорировались. Массовым явлением стала отправка на строительство калек, заразно больных, выздоравливающих раненых, дряхлых стариков, несовершеннолетних и даже беременных на 6−9 месяце».

По данным кандидата исторических наук, даже такими методами власти Казани к 13 ноября вместо требуемых 65 тыс. сумели отправить лишь 31,5 тыс. человек. И только во второй половине декабря 1941 года после личного вмешательства Берии численность рабочих из Татарской АССР достигла своей высшей отметки — 108 тыс. человек.