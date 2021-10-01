Исламабад, 1 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Запрет на внутренние перелеты для жителей Пакистана, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, ввело правительство страны. Об этом 1 октября сообщил пакистанский министр авиации Гулам Сарвар Хан на своей странице в соцсети Twitter.

huntlh Вакцинация

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«С <…> 1 октября 2021 года, только полностью вакцинированные пассажиры в возрасте 18 лет и старше смогут путешествовать по воздуху», — говорится в его сообщении.

При это ранее агентство Associated Press сообщило, что правительство Пакистана запретило не привитым от нового заболевания жителям станы работать в офисах и посещать торговые центры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что совместные учения «Дружба-2021» по ликвидации замаскированного командного пункта боевиков в условиях горно-лесистой местности провели в Краснодарском крае военные России и Пакистана.