Москва, 1 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Государственное субсидирование рыбной отрасли может не влиять на ценообразование, потому что основные накрутки происходят не у рыбаков, а у посреднических торговых структур. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

ИА REGNUM Рыба

По его словам, добыча дикой рыбы в целом имеет хорошую рентабельность, и квоты осваиваются почти в полном объеме, но ряд специальных мер господдержки необходим, и некоторые из них уже появляются.

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Например, вводится субсидирование перевозок продукции из минтая по железной дороге с Дальнего Востока в центральную часть страны.

Другая мера — компенсация до 30% затрат на судовое топливо при промысле в районах, отдаленных от российского берега. Глава Росрыболовства отметил, что это нужно, «чтобы более активно развивать рыболовство в Мировом океане, а не только в российской экономзоне».

«Уже со следующего года рыбаки смогут получать эту субсидию», — добавил Шестаков.

Чиновник рассказал, что с 2020 года заработал механизм господдержки для рыбаков, работающих на неквотируемых объектах промысла — они могут рассчитывать на возмещение части затрат при строительстве маломерных и среднетоннажных судов на отечественных верфях.

«Вместе с тем надо поддержать строительство специализированных судов, чтобы развернуть промысел антарктического криля и тунцов, — отметил Илья Шестаков. — Важно создавать условия для развития перевозок по Северному морскому пути, а для этого, по мнению участников рынка, нужна господдержка».

Чиновник также рассказал, что на аквакультуру уже распространены все основные меры господдержки, которые есть в сельском хозяйстве. «Сейчас работаем над тем, чтобы ускорить развитие производства рыбных кормов и рыбопосадочного материала», — добавил глава Росрыболовства.