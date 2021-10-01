Канберра, 1 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. За последние сутки в штате Квинсленд (северо-восток Австралии) выявили два новых случая заражения коронавирусом. Теперь власти штата открыто заявляют, что вспышка коронавируса продолжает медленно набирать обороты. В этой связи, выступая перед журналистами, премьер-министр Квинсленда Анастейша Палащук заявила, что она «без колебаний» введет новый локдаун, если это потребуется. Об этом 1 октября сообщил телеканал Nine News.

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«Я могу прояснить ситуацию: если мы получим рекомендацию ввести локдаун, мы введем локдаун… Народ, никаких «но» и «если» тут быть не может. Это все серьезно», — заявила премьер-министр штата.

Палащук также отметила, что Квинсленд до сих пор не был отправлен на жесткий карантин только потому, что в штате все новые случаи коронавируса были успешно отслежены, а цепочки заражения — выявлены.

«Но если мы увидим какие-либо не связанные друг с другом случаи заражения, я совершенно уверен, что доктор Янг (главный санитарный врач Квинсленда Джаннет Янг — прим. ИА REGNUM) без колебаний порекомендует ввести локдаун», — отметила Палащук.