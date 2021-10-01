Мельбурн, Австралия, 1 октября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. За последние сутки в австралийском штате Виктория, расположенном на юго-востоке страны, выявили 1 143 новых случая заражения коронавирусом, и еще три смерти от COVID-19. Представляя актуальную статистику по коронавирусу, премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс объявил о возобновлении деятельности строительной отрасли со следующей недели. Об этом 1 октября сообщил телеканал Nine News.

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Эндрюс также отметил, что вакцинация от COVID-19 станет обязательной для всех работников, включенных в список, с которым можно ознакомиться на сайте правительства. Чтобы продолжить работу граждане должны получить первый компонент вакцины к 15 октября. Поставить вторую прививку им необходимо до 26 ноября, отметил он.

Премьер-министр штата подчеркнул, что решение об обязательной иммунизации было принято на основе рекомендаций Института Бернета и главного врача Виктории профессора Бретта Саттона.

«Как знают и понимают все жители Виктории, если к нам поступят соответствующие рекомендации, мы все им последуем», — заявил Эндрюс.