Новошахтинск, Ростовская область, 1 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Ростовской области вынесен приговор главному бухгалтеру одного из муниципальных учреждений Новошахтинска. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Бухгалтер

Следствием и судом установлено, что бухгалтер визировала документы о начислении зарплаты и иных выплат своим сыновьям, которые фактически служебные обязанности не исполняли. Муниципальной казне был причинён ущерб, сумму которого в ведомстве не раскрыли. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Суд назначил бухгалтеру наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования женщина освобождена от отбывания наказания.