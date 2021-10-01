Сидней, Австралия, 1 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. За последние сутки в Новом Южном Уэльсе, расположенном на юго-востоке Австралии, за выявили 864 новых случая коронавируса. Еще пятнадцать человек умерли от COVID-19. Об этом 1 октября сообщил телеканал Nine News.

Оперный театр. Сидней

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Похоже, что внезапная отставка премьер-министра штата Глэдис Бережиклян повлияла на работу всех министерств, поскольку 1 октября впервые с начала пандемии коронавируса в Сиднее не состоялась очередная ежедневная пресс-конференция. Вместо этого статистика было обнародована на странице министерства здравоохранения Нового Южного Уэльса в соцсети Facebook.

По данным ведомства, в настоящее время 87,2% жителей штата в возрасте старше 16 получили первую дозу ковид-вакцины, 64% считаются полностью привитыми.

На странице ведомства в соцсети также появилась информация, согласно которой из-за снижения числа новых случаев коронавируса проведение несрочных хирургических операций в штате возобновится с 5 октября.