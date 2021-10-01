Тампа, США, 1 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. «Нэшвилл Предаторз» одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

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В составе «Нэшвилла» российский форвард Егор Афанасьев забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Также отличились Мэтт Дюшейн, Филип Форсберг и Томас Новак.

В составе «Тампы» точными бросками форварды Энтони Чирелли и Фредрик Классон.

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