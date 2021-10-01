Канберра, 1 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. По данным журнала Australian Financial Review (AFR), премьер-министр Австралии Скотт Моррисон больше не считается самым влиятельным человеком в стране. Об этом стало известно 1 октября.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

Сегодня журнал выпустил свой ежегодный выпуск Power, в котором группа экспертов выбирает австралийцев, обладающих наибольшей властью в формировании повседневной жизни. Традиционно премьер-министр страны занимает первое место в списке.

Но в этом году жюри AFR решило первое место разделить между четырьмя премьер-министрами штатов — Глэдис Бережиклян (Новый Южный Уэльс), Дэниел Эндрюс (Виктория), Аннастейша Палащук (Квинсленд) и Марк Макгоуэна (Западная Австралия).

В своем комментарии главный редактор Australian Financial Review Майкл Статчбери отметил, что пандемия коронавируса «выявила истинные механизмы власти, регулируемые конституцией Австралии».