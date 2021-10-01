Иваново, 1 октября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Ивановской области вводится требование об обязательном тестировании на отсутствие антигена коронавируса всех участников любых мероприятий. Соответствующие изменения внесены 30 сентября в указ губернатора о введении режима повышенной готовности в регионе, сообщили в пресс-службе облправительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Норма касается всех участников, в том числе и вакцинированных от коронавируса, концертов в государственных театрах, филармонии и цирке, культурных, досуговых, развлекательных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, кинотеатрах, музеях, выставочных центрах и на открытом воздухе на территории общественных пространств, парков культуры и отдыха, а также матчей в рамках турниров профессиональных спортивных лиг и их молодежных составов, физкультурных и спортивных мероприятий всероссийского, межрегионального, регионального и муниципального уровня, конгрессных мероприятий, мероприятий для обучающихся в здании или на территории образовательных организаций. Тестирование должно проводиться за счет средств организатора.

Исключением являются спектакли, представления, кинопоказы на базе государственных театров Ивановской области, филармонии и цирка, кинотеатров (кинозалов), которые проходят в соответствии с требованиями ранее утвержденных регламентов — в этом случае тестирование зрителей не проводится.

Кроме того, в регионе будет проводиться выборочное тестирование на коронавирус в образовательных организациях, общественном транспорте, торговых центрах и торгово-развлекательных комплексах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона вернулись к режиму самоизоляции для пожилых людей (тех, кто не получил прививку), а также объявили о возвращении дистанционного режима работы для части сотрудников. Меры связаны с осложнением эпидситуации по коронавирусу.