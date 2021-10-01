Москва, 1 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Одним из менее изученных участков строительства Сурского оборонительного рубежа 1941 — 1942 годы является участок, который проходил по территории современной Ульяновской области. Это связано с тем, что в годы Великой Отечественной войны регион входил в состав Куйбышевской области. Об этом заявил специалист Института истории и культуры Центра стратегических исследований Ульяновской области Демид Устинов на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Конференцию провело ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества.

Ярослав Чингарев ИА REGNUM Специалист Института истории и культуры Центра стратегических исследований Ульяновской области Демид Устинов

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В строительстве Сурского оборонительного рубежа приняли активное участие жители ряда регионов Поволжья, но «менее других эти исследования проведены в Ульяновской области».

«Так как в конце 1941 года территория нынешней Ульяновской области входила в состав Куйбышевской области», — отмечает Демид Устинов.

По его словам, Сурский оборонительный рубеж по территории нынешней Ульяновской области насчитывал две линии обороны:

«Первая проходила непосредственно по правому берегу реки Сура. То есть в случае наступления фашистов им сначала нужно было форсировать реку Сура, а затем преодолеть первый рубеж обороны. Второй рубеж обороны проходил через 50−70 км в глубь ульяновской территории по линии Майна-Тагай-Нагаткино. Именно этот второй рубеж обороны возводили жители города Ульяновска».

Учёный также обращает внимание на то, что изучение этого вопроса усугубляется секретностью проведения работ.

Демид Устинов в своём докладе приводит рассказы матери Н. В. Нарышкина из села Кадышево, где говорится об условиях, в которых приходилось трудиться:

«Мама рассказывала, что окопы-траншеи изможденные, испитые до дна голодом, холодом и непосильной работой люди рыли глубиной до трех метров, выполняли они эту адскую работу терпеливо, тихо, безропотно, но старательно. Они понимали, что без них, женщин, больше никто это сделать не сможет».