Оборонительные рубежи рыли «испитые до дна голодом и холодом» женщины
Москва, 1 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Одним из менее изученных участков строительства Сурского оборонительного рубежа 1941 — 1942 годы является участок, который проходил по территории современной Ульяновской области. Это связано с тем, что в годы Великой Отечественной войны регион входил в состав Куйбышевской области. Об этом заявил специалист Института истории и культуры Центра стратегических исследований Ульяновской области Демид Устинов на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Конференцию провело ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества.
Следите за развитием событий в трансляции: «Конференция в ИА REGNUM: тыл СССР и рубежи обороны в 1941−1942 годах»
В строительстве Сурского оборонительного рубежа приняли активное участие жители ряда регионов Поволжья, но «менее других эти исследования проведены в Ульяновской области».
По его словам, Сурский оборонительный рубеж по территории нынешней Ульяновской области насчитывал две линии обороны:
Учёный также обращает внимание на то, что изучение этого вопроса усугубляется секретностью проведения работ.
Демид Устинов в своём докладе приводит рассказы матери Н. В. Нарышкина из села Кадышево, где говорится об условиях, в которых приходилось трудиться: