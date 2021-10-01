Мельбурн, Австралия, 1 октября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Медики в одной из больниц на востоке Мельбурна (столица штата Виктории, Австралия) по ошибке ввели десяткам пациентов физраствор вместо вакцины Pfizer. Об этом стало известно 1 октября, когда телеканал Nine News опубликовал соответствующий репортаж.

(сс) Tim Reckmann Вакцина Pfizer

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В больнице Deepdene Surgery подтвердили ошибку, отметив, что в результате халатности до 30 человек «могли не получить вакцину» 26 сентября. В клинике заявили, что пациентам, не получившим препарат Pfizer, вводили физраствор.

«Физиологический раствор не содержал в себе никаких компонентов вакцины или лекарств … Введение физиологического раствора не причиняет никакого вреда», — говорится в публичном заявлении Deepdene Surgery.

Отмечается, что физраствор вводился по ошибке пациентам в течение короткого промежутка времени — 30 минут. Затем нарушение было выявлено и устранено.