Тирасполь, 1 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В ходе 1470 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 308 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 56 086 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 52 414 человека, в том числе 69 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1345 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали четыре таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 1470 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 308 случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 93 человек. В республике зафиксировали пять случаев смерти пациентов с COVID-19.