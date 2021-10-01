Подгорица, 1 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в Черногории немного улучшилась, правительство страны решило не применять меру, которая должна была вступить в силу 9 октября, об обязательном наличии ковид-сертификата при входе в продовольственные магазины.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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Вход в торговые центры, офисы и другие учреждения по-прежнему возможен с сертификатами вакцинации или тестами.

«В зависимости от развития эпидемии в течение следующей недели обновленные противоэпидемические меры будут представлены на очередной пресс-конференции 8 октября в Институте общественного здравоохранения», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.