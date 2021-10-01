Москва, 1 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе в ходе торгов достигла $1199 за тысячу кубометров, побив исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила 1199,44 доллара за 1 тыс. куб. м, или €100 за 1 МВт·ч.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября цена на газ в Европе установила исторический рекорд, превысив в ходе биржевых торгов отметку в $1100 за тысячу кубометров.

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