Подгорица, 1 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Черногории 53,5 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 46,6 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Yarregion.ru Вакцина

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На данный момент введено 457 474 дозы вакцины против коронавируса.

Первую дозу вакцины получили 244 542 человека или 39,4 процента, а вторую — 212 932 человека или 34,3 процента от общей численности населения.

В Черногории 1 308 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 1131 человек прошли ревакцинацию.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.