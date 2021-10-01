Марибор, Словения, 1 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Символический «Поезд памяти» — оригинальный железнодорожный вагон, отреставрированный при поддержке и содействии Словенских железных дорог и оборудованный выставкой Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе, был установлен перед зданием бывшего нацистского лагеря Шталаг XVIII Д, где мученической смертью погибло более 5000 советских военнопленных.

Первые военнопленные прибыли в лагерь 15 сентября 1941 года, а затем в течение осени на нескольких железнодорожных составах новые узники были доставлены в Марибор из лагеря Шталаг VIII E в Германии и из пересыльного лагеря на Украине (Дулаг 191). В отличие от военнопленных британцев, австралийцев, новозеландцев м французов, оказавшихся в том же лагере, которые получали хотя бы немного еды и воды по пути и для них регулярно открывали двери вагонов, чтобы они могли дышать свежим воздухом и получать воду и продовольствие, советских военнопленных везли в Марибор в переполненных вагонах для скота, которые были постоянно плотно закрыты. Пленных фашисты заталкивали в вагоны после нескольких дней пеших переходов, так что большинство заключенных ко времени прибытия в Марибор уже были полностью истощены.

Свидетелем одного из таких случаев смерти советских военнопленных в 1941 г. стал британский солдат Д. Аллан Слокомб, который находился как военнопленный в Шталаге XVIII D в Мариборе.

«…Однажды в лагерь прибыл поезд. Когда двери вагонов открылись, мы увидели в них только трупы советских солдат, умерших от холода, голода и болезней на пути из Украины. Немецкая охрана даже не хотела их трогать, поэтому британские, австралийские и новозеландские военнопленные, хотя мы все еще были слабыми и многие были больны, вызвались похоронить их. Трупы, фактически скелеты, были доставлены на городское кладбище. Там мы сложили троих в один ящик, который двое заключенных отнесли к краю братской могилы. На кладбище немецкие охранники облачились в защитную одежду и перчатки и сняли с трупов все, что могло быть для них ценным; вырывали даже золотые зубы изо рта мертвых. Затем трупы бросили в яму и закопали. Братская могила находилась на гражданском кладбище.».

Выживших советских военнопленных обычно перевозили прямо с Центрального вокзала в так называемый «Русский лагерь», к которому вела железная дорога. Некоторые составы были остановлены немцами в пропагандистских целях на Центральном вокзале на некоторое время, где были открыты вагоны и выставлены на показ заключенные потерявшие человеческий облик. Нацисты цинично говорили при этом, что все люди в Советском Союзе выглядят такими измученными из-за отсутствия еды.

МИЦ в Мариборе (Словения)

Поскольку, по прибытии военнопленные уже были в очень плохом состоянии, помимо того, что они получали отвратительную и недостаточную пищу, в мариборском лагере вскоре начали распространяться различные инфекционные заболевания, такие как тиф и чесотка. Особенным был, как называли его нацисты «Русский хлеб», который состоял из половины остатков ржаной муки, двадцати процентов сахарной свеклы, столько же сельдерея и десяти процентов измельченной соломы. В Мариборе, где из-за ужасных условий в товарных вагонах еще по пути в Шталаг XVIII Д и уже в лагере разразилась эпидемия тифа, начальник лагеря придумал для советских заключенных специальное «лекарство». Суровой зимой 1941/42 года он организовал гонки для уже измученных, голодающих, больных и замерзших советских пленных. Полуобнаженным, им приходилось бегать по улицам вокруг лагеря, в результате чего они умирали в большом количестве ежедневно.

К прибытию символического «Поезда Памяти» МИЦ Марибор подготовил две тематические выставки, посвященные жизни советских узников, военнопленных из войск союзников.

Мемориальное мероприятие Международного исследовательского центра в Мариборе, проходило под покровительством президента Республики Словения Борута Пахора. В нем приняли участие посол мэр города Марибора Саша Арсенович, Посол России в Словении Тимур Эйвазов, министр правительства Москвы и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, президент Словении Борут Пахор, директор Музея Победы Александр Школьник, а также директор Международного исследовательского центра Второй мировой войны Янез Уйчич.

МИЦ в Мариборе (Словения)

В своей приветственной речи президент Словении Б. Пахор, что сегодня, мы преклоняем голову и перед советскими военнопленными и перед военнопленными армий союзников. Президент Словении подчеркнул особенность мероприятия на котором вместе пришли почтить памяти жертв нацизма представители российского и немецкого дипломатических представительств, а также представители других государств.

«Сегодня, как никогда, нам необходим диалог между странами, несмотря на те разичия, которые есть между нами… Только диалог дает нам возможность мирного будущего», — отметил Б. Пахор.

Посол РФ в Словении в своем выступлении обратил внимание, что вторжение фашистской Германии на территорию бывшей Югославии весной 1941 года и последующее вероломное нападение на Советский Союз стали величайшей трагедией в истории народов двух стран.

МИЦ в Мариборе (Словения)

«Xочу еще раз подчеркнуть, что именно наша страна заплатила самую большую и невосполнимую цену за свободу стран Европы, — сказал Т. Р. Эйвазов. — Мы особо остро ощущаем, насколько важно не допустить искажения исторической правды, фальсификации истории Второй мировой войны, пресекать на корню любые попытки реабилитации или оправдания нацизма, примеры которых нам приходится наблюдать сегодня в отдельных странах».

Посол также отметил важную роль Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе и пожелал ему новых успехов в укреплении доверия между народами мира и международного сотрудничества.

МИЦ в Мариборе (Словения)

Министр правительства Москвы в своем выступлении подчеркнул, что «попытки замолчать, сместить акценты, а зачастую напрямую фальсифицировать уроки войны» должны восприниматься как «прямое содействие тем, кто совершил преступления, оценку которым дал Нюрнбергский трибунал». Сергей Черемин выразил признательность Международному исследовательскому центру Второй мировой войны в Мариборе за его деятельность и сообщил, что правительство Москвы будет продолжать оказывать поддержку в его работе.

Гостям мероприятия было зачитано обращение помощника президента РФ Владимира Мединского, согласно которому «итоги Второй мировой войны продолжают оставаться одним из основных факторов, формирующих военно-политическую обстановку в мире».

«Современная Россия как правопродолжатель СССР обязана и всегда будет защищать итоги Ялтинско-Потсдамской системы мирового порядка, поскольку ее сохранение связано с безопасностью наших народов и всего мирового сообщества», — добавил он.

Директор Музея Победы в Москве Александр Школьник, напомнил собравшимся, что через лагерь в Мариборе прошло более 10 тысяч узников, большинство из которых погибло от голода, тифа, других болезней.

МИЦ в Мариборе (Словения)

«Такое жестокое обращение было неслучайным. Секретный документ германского верховного главнокомандования (от 8 сентября 1941 года) свидетельствует, что Шталаг XVIII-D предназначался именно для уничтожения», — отметил он.

Александр Школьник выразил уверенность, что только совместными усилиями страны смогут сберечь историческую память и бороться с проявлениями нацизма.

В свою очередь директор МИЦ Марибор в своем выступлении отметил актуальность девиза сегодняшнего мемориального мероприятия «Пожалуйста, помните!».

«Нам необходима эта память, чтобы преступления фашизма никогда больше не повторялись на нашей планете», — сказал Янез Уйчич.