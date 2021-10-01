Москва, 1 октября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. На торгах 1 октября нефть в моменте обновляла недельный минимум на уровне $76,50 за баррель, откуда резко отскочила и завершила день в плюсе, в зоне $78,35, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Добыча нефти

«Сегодня, 1 октября, нефть марки Brent торгуется с небольшим медвежьим уклоном, но пока удерживается над отметкой $78.

После подъема к отметке $80, ралли нефти пробуксовывает, что указывает на угасание восходящего импульса в отсутствие свежих бычьих драйверов, без которых фьючерсы выглядят непривлекательными для покупок на текущих уровнях.

Также в качестве препятствия для Brent выступает сильный доллар, который сегодня уже успел обновить очередной годовой максимум.

Сдерживающим фактором выступает и приближение заседания ОПЕК+, которое состоится в начале следующей неделе. Предполагается, что альянс примет решение о наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в день.

Однако нельзя исключать и более агрессивное увеличение производства, учитывая, что цены сейчас находятся вблизи трехлетних максимумов. Кроме того, идет давление со стороны администрации Джо Байдена, которая пытается склонить производителей ОПЕК+ к снижению цен.

В ожидании этого важного события Brent, скорее всего, будет испытывать трудности с дальнейшим ростом. Так, в ближайшей перспективе котировки вряд ли смогут уверенно закрепиться над уровнем $79.

А вот падение ниже $78 на фиксации прибыли перед выходными вполне вероятно, особенно учитывая уклонение от рисков и укрепление доллара», — считает эксперт.

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