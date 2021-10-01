Москва, 1 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Сурский оборонительный рубеж, который строили в 1941 — 1942 годах в ряде регионов Поволжья, охраняли до 1944 года, а «к ликвидации сооружений было решено подойти рационально, сохранив столько ресурсов, сколько возможно». Такую информацию приводит кандидат исторических наук, завотделом региональных исследований и этнологии Научно-исследовательского института гуманитарных наук при правительстве Мордовии Павел Учватов. Он представил доклад о работе Советов народных комиссаров Мордовии и Чувашии на научной конференции, которую провело ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества.

Иван Шилов ИА REGNUM

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В докладе отмечается, что после завершения строительства Сурского рубежа с появляются документы СНК по его охране. Ответственность была возложена на районные исполкомы Советов, а охранников — «проверенных людей» — должны были отбирать председатели исполкомов сельсоветов. Содержались они за счет средств 12-го Армейского управления Главоборонстроя.

«Пока сохранялась угроза вторжения вражеских войск вглубь страны, обкомы ВКП (б) и СНК автономных республик продолжали контролировать поддержание оборонительных сооружений в должном состоянии», — отмечается в докладе.

Павел Учватов приводит данные по Мордовии, где в 1942 году в из-за весенних талых вод начали привлекать на Сурский рубеж гражданское население, но на этот раз только из районов, по территории которых непосредственно проходили укрепления. Схожая ситуация возникла и в Чувашии, где поврежденные участки было поручено восстановить с 4 июня по 1 июля.

Оборонительные рубежи охраняли до 1944 года, а «к ликвидации сооружений было решено подойти рационально, сохранив столько ресурсов, сколько возможно».

«Первая группа сооружений (в основном деревянных) демонтировалась с предварительного разрешения СНК и последующим принятием мер к сохранности материалов от хищений и весенних вод. Другая часть — некоторые ДЗОТы, убежища и землянки передавались колхозам — под овощехранилища и полевые станы. Наконец, долговременные фортификации, сделанные из железобетона, сохранялись и поддерживались вплоть до особого распоряжения», — говорится в докладе Павла Учватова.

Сурский оборонительный рубеж проходил по территории нескольких регионов, включая Марийскую, Мордовскую, Чувашскую АССР, Горьковскую, Пензенскую, Саратовскую, Ульяновскую области.