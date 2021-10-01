Москва, 1 октября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. При строительстве Сурского оборонительного рубежа непосредственное руководство «в полях» возлагалось на управленцев регионального уровня, чьи биографии были «довольно схожи». Об этом говорится в докладе кандидата исторических наук, завотделом региональных исследований и этнологии ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия» Павла Учватова «Деятельность Советов Народных Комиссаров Мордовской и Чувашской АССР по строительству Сурского оборонительного рубежа». Доклад был представлен на научной конференции: «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.», которую провело ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества.

Ярослав Чингарев ИА REGNUM На научной конференции: «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.»

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Отдельное внимание в докладе уделяется представителям от СНК, непосредственно направленных на строительство Сурского рубежа.

«Биографии высокопоставленных управленцев регионального уровня, задействованных на строительстве укреплений, довольно схожи. Все они были еще достаточно молодыми людьми, выходцами из простого народа. Их образование, как правило, ограничивалось прослушиванием курсов либо окончанием советско-партийной школы. Стиль руководства таких управленцев основывался больше на практическом опыте, нежели на теоретической подготовке, отличался жесткостью и энергичностью», — отмечает в докладе Павел Учватов.

Помимо этого, они должны были осуществлять и «политическое руководство», призывая к сплочённости и дисциплине, называя, в том числе, строительство укреплений «патриотическим долгом»:

«[Это было обусловлено тем, что] людей направляли на строительство в приказном порядке, отрывая от семей и привычной работы, давая минимум времени на сборы, при этом часто без каких-либо внятных инструкций. Сказывалась и общая секретность, связанная со строительством спецукреплений. В результате некоторые колхозники стремились уклониться от мобилизации, прибегая к разного рода ухищрениям, вплоть до подкупа врачей и должностных лиц».

Сурский оборонительный рубеж проходил по территории нескольких регионов, включая Марийскую, Мордовскую, Чувашскую АССР, Горьковскую, Пензенскую, Саратовскую, Ульяновскую области.