Строители оборонительных рубежей выполняли «патриотический долг»
Москва, 1 октября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. При строительстве Сурского оборонительного рубежа непосредственное руководство «в полях» возлагалось на управленцев регионального уровня, чьи биографии были «довольно схожи». Об этом говорится в докладе кандидата исторических наук, завотделом региональных исследований и этнологии ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия» Павла Учватова «Деятельность Советов Народных Комиссаров Мордовской и Чувашской АССР по строительству Сурского оборонительного рубежа». Доклад был представлен на научной конференции: «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.», которую провело ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества.
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Отдельное внимание в докладе уделяется представителям от СНК, непосредственно направленных на строительство Сурского рубежа.
Помимо этого, они должны были осуществлять и «политическое руководство», призывая к сплочённости и дисциплине, называя, в том числе, строительство укреплений «патриотическим долгом»:
Сурский оборонительный рубеж проходил по территории нескольких регионов, включая Марийскую, Мордовскую, Чувашскую АССР, Горьковскую, Пензенскую, Саратовскую, Ульяновскую области.