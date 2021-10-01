Иваново, 1 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Отправить часть сотрудников на дистанционную работу должны предприятия Ивановской области, соответствующие изменения 30 сентября внесены в указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В соответствии с внесенными изменениями, на удаленный формат работы должны быть переведены все сотрудники, не прошедшие вакцинацию и не имеющие справки о наличии антител (выданной не ранее 1 мая). В случае если перевод на дистанционный формат работы не возможен, работодатель должен тестировать сотрудника раз в семь дней методом ПЦР, либо с помощью теста на отсутствие антигена. Данные требования касаются организаций, где уровень коллективного иммунитета к коронавирусу ниже 75%. Руководству организаций, в которых уровень коллективного иммунитета на предприятии составляет 75% и выше, также следует перевести работников на дистанционную работу при наличии такой возможности. Норма о тестировании сотрудников, не имеющих иммунитета к вирусу, к таким организациям не применяется.

Кроме того, руководители организаций, предприниматели должны еженедельно направлять в департамент здравоохранения Ивановской области отчеты с указанием численности работников, прошедших курс вакцинации, имеющих антитела к коронавирусу и имеющих отрицательный результат тестирования, а также с информацией о количестве тех сотрудников, кто работает дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивановской области объявили о возвращении к режиму самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями. Требование не касается жителей, привившихся от коронавируса либо переболевших ковидом. Меры приняты в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.