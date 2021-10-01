Шри-Джаяварденепура-Котте, 1 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Связанный с пандемией COVID-19 локдаун, продолжавшийся на Шри-Ланке в течение шести недель, отменили из-за снижения числа выявляемых случаев заражения коронавирусом власти страны. Об этом 1 октября сообщает Associated Press.

NASA Шри-Ланка . Снимок из космоса

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Отмечается, что при этом ограничения на передвижение людей от дома до работы сохраняются. Кроме того, по данным минздрава страны, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, а также не работают школы, кинотеатры и рестораны.

Также указывается, что в последние месяцы правительство страны усилило вакцинацию от COVID-19 и на данный момент более 50% из 22 миллионов человек, составляющих население Шри-Ланки, полностью привиты.

Отметим, локдаун, связанный с распространением на Шри-Ланке варианта коронавируса «Дельта», был введен 20 августа и с тех пор три раза продлевался.